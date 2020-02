Ski : 4 conseils pour bien débuter

Il n’y a pas d’âge pour commencer à skier, d’autant que le ski est un excellent sport de plein air: il muscle tout le corps ! Seule une bonne condition physique est nécessaire. Voici donc 4 conseils pour vous amuser rapidement sur les pistes.

Se préparer physiquement

Pour ne pas être à bout de souffle trop vite, il est tout de même conseillé de travailler son endurance. Le vélo ou la course à pied sont un bon moyen de développer son système cardiovasculaire. La fatigue se fera moins vite ressentir. Prévoyez néanmoins un étirement plutôt long après le ski pour réduire les courbatures et un bon échauffement avant de dévaler les pistes afin d’éviter les blessures. Les plus fréquentes sont en effet :

La luxation de l’épaule,

La fracture de l’humérus,

La déchirure des ligaments du pouce,

. Traité au début, il se soigne très bien. Les traumatismes du poignet avec douleurs à la main. Dans ce cas, ayez le réflexe de consulter pour identifier un syndrome du tunnel carpien

Bien choisir son matériel

Des vêtements chauds, imperméables et confortables sont évidemment importants pour votre confort, mais les chaussures sont primordiales. Elles doivent être bien ajustées, sans compresser le pied. On doit pouvoir porter des chaussettes épaisses pour garder ses pieds au chaud et surtout au sec.

Louez vos skis au début puis, si vous devez persévérer, investissez dans des skis évolutifs. La progression est rapide au début et leurs patins, plus larges, vous assureront une meilleure stabilité, un bon contrôle de la vitesse, des virages et du freinage. Ils sont aussi plus souples. Avec des skis lourds, vous chuterez plus souvent.

Prendre des leçons

Vous serez sans doute tenté d’apprendre à skier avec vos proches, mais l’apprentissage de la technique et des bons gestes réduit le risque de prendre de mauvaises habitudes qu’il sera difficile d’éliminer ensuite. Des cours individuels ou collectifs avec d’autres débutants, plus conviviaux, vous stimuleront.

Adopter le bon régime alimentaire

Le ski est un sport physique, il faut donc faire le plein d’énergie avant de se lancer sur les pistes. L’apport en calories doit être plus important. Optez pour des repas copieux le matin, plus raisonnables à mi-journée pour ne pas être trop lourd sur les pistes, mais riches en féculents et pauvre en graisses pour booster le corps. Enfin, buvez beaucoup, l’hydratation est essentielle aux muscles.