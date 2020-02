3 causes du phénomène de Raynaud

Le phénomène de Raynaud est un trouble qui touche les extrémités : les doigts et plus rarement le nez, les orteils et les oreilles. Il se manifeste par un arrêt temporaire de la circulation du sang. Les doigts blanchissent, deviennent insensibles, parfois bleus et gonflés. Pour quelles raisons ?

Les causes du phénomène de Raynaud

Elles sont inconnues dans 80% des cas ! On l’appelle alors la maladie de Raynaud. Elle touche les adolescents et les femmes principalement et apparaît lors d’une exposition au froid, un changement de température, une exposition à l’humidité ou même à l’occasion d’une émotion ou d’un stress important. Certains facteurs sont déclenchants : le tabac, le café, le thé ou le cola. Les vaisseaux sanguins se resserrent, provoquant un arrêt brutal, mais réversible de la circulation du sang. Parfois, seul un doigt ou même une phalange sont atteints. Le phénomène de Raynaud secondaire est lié à des pathologies : les maladies auto-immunes ou artérielles. Il est provoqué alors par la prise de certains médicaments. et un possible syndrome du canal carpien. Les activités professionnelles impliquant des vibrations dans les mains ou des chocs répétés. Les ouvriers, les maçons, les carreleurs, les menuisiers, les sportifs de haut niveau dans les disciplines comme le base-ball, le volley ou le karaté sont les plus touchés. Lors de la survenue de certains symptômes (picotements, paresthésie…) il est conseillé de consulter pour diagnostiquer un engourdissement des doigts

Comment se manifestent les crises ?

Il y a trois phases distinctes. D’abord, les doigts deviennent blancs et froids. Ils perdent leur sensibilité, comme s’ils étaient morts. Puis, dans la plupart des cas, il y a retour à la normale. Mais une deuxième phase peut s’enclencher avant, les doigts sont bleus, picotent, sont douloureux. Enfin, la troisième phase, dite de récupération, apparaît. Les doigts se recolorent en passant du bleu au rouge puis au rose. Les douleurs à ce moment persistent.

Quels sont les traitements ?

Il existe des traitements médicaux pour soulager la maladie, mais ils ne sont pas définitifs. La première intention consiste à se mettre au chaud. Si la situation ne le permet pas, il faut mettre ses mains sous les aisselles afin de rétablir la circulation du sang plus rapidement. On peut aussi masser les zones touchées, les passer sous de l’eau tiède ou bouger les bras en faisant de grands cercles. Dans les cas graves, les médecins peuvent prescrire des vasodilatateurs pour augmenter l’ouverture des vaisseaux sanguins.