Quel look pour dévaler les pistes cet hiver?

L’année 2020 marque le grand retour du style vintage inspiré des années 80, un look chic avec une touche d’extravagance ! On ressort les bandanas, les cache-oreilles en peluche et les grosses lunettes de soleil. Nos idées pour dévaler les pentes cet hiver.

Les accessoires

De nouveau très tendances, les lunettes style hibou à verre rond et à miroir sont indispensables. Chinez-les sur internet ou dans une friperie pour encore plus d’authenticité. Autres accessoires incontournables : les bandanas fichés au-dessus des sourcils, les gants fourrés et les bottes à fourrure.

Les vêtements

La combinaison de ski des années 70 ressurgit, voire même le pantalon patte d’éléphant assortie d’une doudoune métallique ceinturée à la taille. Les couleurs sont vives, bleu, rouge ou argenté des pieds à la tête avec des empiècements de couleur primaire. Les imprimés sont vintage avec des paysages de montagne années 50, des motifs léopard, exotiques ou de camouflage.

Côté pull, le jacquard fait son grand retour tout comme les cardigans à col fourrure pour l’après-ski en station ou cocooner au chalet.

Conseils pour choisir sa combinaison

Les conseils techniques sont indispensables face à une offre toujours plus importante. Il est en effet essentiel d’évacuer l’humidité et la chaleur et d’éviter la sensation de froid. Selon votre pratique, vous opterez davantage pour un critère plutôt qu’un autre. Vous trouverez sur les étiquettes des vêtements des indications sur le degré de perméabilité et de respirabilité pour le transfert d’humidité. Vérifiez aussi que les coutures soient étanches.

Ainsi pour dévaler seulement les pistes, soyez intransigeant sur l’isolation thermique afin de conserver la chaleur de votre corps. Si au contraire vous êtes adepte du freeride, misez sur l’imperméabilité pour éviter de vous retrouver tout mouillé. Le choix de la membrane est de ce point de vue important :

Le Gore-Tex réunit ainsi tous les paramètres d’isolation, de respirabilité et d’imperméabilité. C’est le nec plus ultra pour skier.

Le Primaloft et le Thinsulate sont très isolants.

Sachez que dès que vous sentez l’humidité dans votre équipement ou que vous tremblez de froid au moindre coup de vent, c’est le moment de faire un prêt d’argent rapide pour le changer. Pour des vêtements de ski de qualité, comptez tout de même quelques centaines de dollars.

Les sous-vêtements sont tout aussi importants. Il faut éviter à tout prix le coton qui garde l’humidité. Les matières comme le mérinos sont ainsi plus respirantes.