4 projets d’investissements pour votre PME

Pour se développer, il est nécessaire d’investir que ce soit au sein de l’entreprise pour améliorer sa compétitivité, mais aussi à l’extérieur pour gagner de nouveaux marchés. À la veille de 2020, voici quelques idées à réfléchir.

Se développer à l’étranger

La présence de l’entreprise à l’international est un levier stratégique pour faire face à un marché saturé. C’est l’opportunité d’acquérir de nouveaux clients et de développer son chiffre d’affaires. Avec les nouvelles technologies, il est désormais plus facile de se lancer.

Mais la création de nouveaux réseaux commerciaux suppose des investissements financiers : développement de sa capacité d’innovation pour la mise au point de nouveaux produits ou services adaptés aux futurs marchés, recherche d’un réseau d’affaires, équipe sur place pour communiquer sur les réalités du terrain, actions de marketing sur-mesure pour répondre aux spécificités culturelles du pays où l’on projette de s’installer… Les chambres de commerce disposent d’experts pour vous accompagner dans ce projet. Entreprise Québec peut aussi vous renseigner sur les différentes subventions auxquelles vous pourriez prétendre.

Se lancer dans le crowfunding

L’investissement dans un ou plusieurs projets entrepreneuriaux vous permettrait de diversifier votre activité en finançant la création d’une PME via la souscription de titres de capital ou de créances. En échange, vous participez aux bénéfices réalisés. Ce type d’investissement repose sur une gestion saine de vos finances. En confiant votre tenue de livres à Montréal, vous pourrez savoir quand et combien investir dans le crowfunding.

Investir dans les TI

Aucune entreprise aujourd’hui ne peut faire l’économie des technologies de l’information pour simplifier ses processus d’affaires. Si vous gérez encore aujourd’hui de nombreuses tâches manuelles et un volume important de paperasse et d’archivage ou que vote plateforme TI n’est plus à jour et vos logiciels dépassés, il est urgent d’investir dans un système d’information performant. Vous gagnerez un temps précieux pour vous consacrer à d’autres tâches plus rémunératrices. Renseignez-vous, vous pourriez peut-être obtenir un crédit d’impôt.

Investir dans un bon CRM

Investir dans un CRM vous permettra de booster vos ventes et d’optimiser votre relation client. Le CRM permet en effet de retracer tout l’historique de l’expérience d’un client ou d’un prospect avec votre entreprise. Ces informations sont utilisées ensuite pour automatiser les actions marketing au plus près de ses besoins. Ces informations sont en plus partagées avec tous les acteurs de l’entreprise en temps réel. Non seulement vous pourrez tirer davantage profit de vos clients, mais vous pourrez aussi augmenter considérablement leur nombre.