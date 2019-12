5 conseils pour protéger ses pieds en hiver

Rien de pire que d’avoir froid aux pieds l’hiver ! Les extrémités étant les premières à se refroidir, ils sont, avec les mains, les premières victimes du froid. Comment limiter les pertes de chaleur ?

Bien choisir ses chaussures

Si des chaussures bien doublées ou fourrées sont les bienvenues, cela ne suffit pas. Parmi les critères de choix, l’épaisseur de la semelle est indispensable pour isoler ses pieds du froid. Elles doivent également être imperméables. Des pieds humides peuvent être à l’origine de la prolifération de champignons microscopiques sous les ongles des orteils. Ils deviennent alors jaunâtres, se décollent, voire s’effritent. Si tel est le cas, vous devrez vous renseigner sur le traitement au laser de la mycose des ongles. Il est recommandé de privilégier le cuir, qui évite la macération, et de garder 1 cm de mou entre la chaussure et le gros orteil.

S’équiper de semelles thermiques

Les semelles thermiques sont très efficaces pour garder les pieds au chaud. Vous pouvez aussi découper dans une couverture de survie ou un pare-soleil des semelles au gabarit de celles des chaussures. En les plaçant au fond de chacune d’elle, sous la semelle d’origine, elles empêcheront la conduction du sol froid dans la chaussure.

Magasiner des chaussettes adaptées

D’une manière générale, il vaut mieux éviter le coton. Si vos pieds sont mouillés, les chaussettes sècheront moins vite et vous aurez froid aux pieds. Choisissez des matières techniques dans un magasin de sport, de la laine ou de la soie. Ne superposez pas plusieurs paires, quand les pieds sont comprimés, le sang circule mal et favorise l’apparition des engelures. Donc, pas plus de deux paires si besoin, une fine en soie et une autre en laine par exemple.

Soigner l’excès de transpiration

La transpiration permet de réguler la chaleur du corps. L’excès de transpiration peut devenir pathologique, on l’appelle l’hyperhidrose. Elle empêche le réchauffement des pieds. C’est un trouble des glandes sudorales provoqué par le stress, l’émotivité excessive, des troubles thyroïdiens ou hormonaux. Vous devez consulter un podiatre pour qu’il vous prescrive un traitement adapté. Le principe est de mettre les glandes sudorales au repos.

Marcher

La marche rapide favorise le travail musculaire, y compris des muscles des pieds. La circulation du sang est plus active et vous produisez de l’énergie qui vous réchauffe. Laissez votre voiture à la maison !