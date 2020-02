Quels sont les avantages du voyage sur mesure ?

Un voyage sur mesure est un voyage personnalisable, adapté à ses goûts. Face aux voyages trop formatés, construire son séjour avec l’aide d’un professionnel qui connaît bien l’endroit est de plus en plus courant. En plus de décider de la date de son départ, avec qui on part et pour visiter ce dont on a envie, quels sont les avantages du sur-mesure?

Un voyage plus authentique

Avec un voyage sur mesure, vous évitez les grands ensembles hôteliers ou les formules club avec ces excursions qui ne vous montrent qu’une vision parcellaire du pays où vous séjournez, sans parler des lieux touristiques classiques et bondés. Vous n’êtes pas obligé non plus de voyager avec un groupe que vous ne connaissez pas. D’autant qu’il y a toujours ou presque un râleur qu’il faut supporter ! En revanche, vous prendrez le temps de découvrir la culture locale et les gens qui y habitent. C’est une formule plus proche de vos attentes, de vos goûts.

Un tourisme hors des sentiers battus

Avec le sur-mesure, pas de tourisme de masse. Le professionnel vous oriente vers ce qui vous correspond le mieux parce qu’il connaît parfaitement la destination qui vous attire. Vous découvrirez des endroits moins connus donc moins fréquentés à votre rythme.

Le respect de votre budget

Si vous disposez d’un budget modeste, vous hébergerez plutôt dans une auberge que dans un hôtel 5 étoiles, vous utiliserez les transports locaux, vous ferez moins d’activités ou elles seront moins chères. Le professionnel aura à cœur de vous satisfaire.

La prise en charge de toute la logistique

Vous ne vous occupez de rien. Vous souhaitez préparer un voyage safari en Afrique ? Explorer le littoral antarctique ? Découvrir tous les recoins du monde ? L’agence de voyages planifie votre séjour en fonction de vos attentes. Elle s’occupe des formalités administratives pour entrer dans le pays, effectue toutes les réservations (billet d’avion, hôtel, sites à visiter…). Tous les détails sont prévus à l’avance, vous n’avez plus qu’à partir à l’aventure, mais pour des vacances sereines.

Une expérience unique

Vous vivez une expérience unique puisque votre voyage est entièrement personnalisé. Pas de visites imposées qui ne vous intéressent pas. Vous avez même la possibilité de prendre un guide qui vous sera entièrement dédié.

Le voyage sur mesure est sans conteste plus respectueux et plus enrichissant que le tourisme de masse.