La gestion de carrière : un enjeu ?

Face au marché de l’emploi, les salariés deviennent de plus en plus exigeants avec leur employeur, au risque même d’aller voir ailleurs s’ils ne sont pas satisfaits. La guerre des talents inquiète et les ressources humaines doivent regorger d’ingéniosité pour les retenir. Par quels moyens les fidéliser ? Tel est le nouvel enjeu auquel elles doivent répondre.

L’individualisation de la gestion de carrière : un impératif de taille

Au-delà de la rémunération et des autres avantages accordés, les entreprises doivent se démarquer pour retenir les précieux collaborateurs. A moins de créer une entité à part entière pour la gestion des carrières, elles peuvent simplement investir dans un logiciel de gestion des ressources humaines avec une feuille de temps des employés. Elles pourront ainsi mettre en place aisément un parcours de formation individualisé pour améliorer les capacités de chacun, proposer des passerelles entre les postes, évaluer leur implication dans le travail d’équipe, proposer des questionnaires d’auto-évaluation… bref, gérer l’ensemble de leur carrière dès leur entrée dans l’entreprise.

Un management plus à l’écoute

Le management avec les équipes est de plus orienté sur le dialogue en continu et sur la transparence. Pour évoluer vers tel poste, le salarié doit comprendre quelles compétences lui sont nécessaires. Il doit donc bénéficier d’une bonne visibilité sur son avenir dans l’entreprise et être promu rapidement pour rester. L’idée est aussi d’encourager la mobilité vers d’autres métiers tout en conciliant les besoins en compétences de l’entreprise. L’écoute plus attentive permet aussi au chef d’entreprise d’identifier les volontés de départ afin d’y parer.

Un environnement de travail stimulant

La salaire n’est pas le seul moteur du salarié, loin s’en faut. La motivation des salariés est essentielle et elle dépend du bien-être qu’ils ressentent dans l’entreprise mais aussi des projets stimulants qui lui seront proposés. Les locaux sont ainsi de plus en plus accueillants, les bureaux ergonomiques, la lumière naturelle privilégiée. On trouve de plus en plus dans les locaux un espace de détente avec canapé, machine à café et fontaine à eau. Certaines ont même investi dans des équipements sportifs, une crèche, une journée animaux domestiques pour venir travailler avec son compagnon. Les teams building ont pour vocation de souder les équipes. L’idée est de pouvoir mieux se connaître, de tisser des liens qui pourront se prolonger à l’extérieur de l’entreprise. L’ambiance au travail est ainsi un gros facteur de confiance.