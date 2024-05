Comment organiser son mariage soi-même

Introduction

Organiser son mariage soi-même peut être un défi, mais c’est aussi une occasion de personnaliser chaque détail selon ses propres goûts et préférences. En plus de permettre des économies conséquentes, cela peut également ajouter une touche d’authenticité et d’originalité à cet événement si important.

1. Fixer une date et un budget

La première étape pour organiser un mariage soi-même est de fixer une date et un budget. Ces deux éléments seront la base de toute l’organisation à venir. Il est important de déterminer une fourchette de prix à ne pas dépasser pour chaque poste de dépense, que ce soit la location de la salle, le traiteur, la décoration, etc.

Choisir une date en dehors de la saison haute des mariages peut permettre des économies significatives.

Prévoir un petit budget supplémentaire pour les imprévus qui pourraient survenir en cours de préparation.

2. Choisir un thème ou une ambiance

Le choix d’un thème ou d’une ambiance pour son mariage peut simplifier la prise de décision pour de nombreux aspects de l’organisation, de la décoration à la tenue des mariés en passant par le choix du menu.

Le thème vintage, champêtre, bohème, ou encore urbain, peut donner le ton à l’ensemble de la cérémonie et de la réception.

La couleur principale choisie peut également guider les choix de décoration et d’accessoires.

3. Réaliser un planning détaillé

Un planning détaillé est essentiel pour s’assurer que tout est prêt à temps pour le grand jour. Il permet de visualiser toutes les tâches à accomplir et de ne rien oublier.

Réserver la salle et les prestataires dès que la date est fixée.

Prévoir des rendez-vous de dégustation pour choisir le menu du repas.

Penser à la logistique pour le transport des invités et des mariés le jour J.

Ne pas oublier les animations et divertissements pour les convives. Pour des idées, vous pouvez consulter cet article sur les animations de mariage .

4. Faire appel à l’aide de proches

Organiser un mariage soi-même ne signifie pas tout faire seul. Il est important de déléguer certaines tâches à des proches pour alléger la charge de travail et s’assurer que tout se déroule sans accroc le jour J.

Déléguer des missions précises à différents membres de la famille ou des amis.

Confier la coordination du jour J à un proche de confiance pour que les mariés puissent pleinement profiter de la journée.

5. Ne pas hésiter à être créatif et original

Organiser son mariage soi-même offre la liberté de laisser cours à sa créativité et à son originalité. C’est l’occasion de personnaliser chaque détail pour créer un événement qui reflète vraiment la personnalité des mariés.

Opter pour une cérémonie laïque à l’extérieur, décorée de lanternes et de guirlandes pour une ambiance féérique.

Prévoir un buffet de desserts variés et originaux pour surprendre les invités.

Choisir une animation inattendue pour divertir les convives, comme un photobooth ou un atelier DIY.

Conclusion

Organiser son mariage soi-même peut demander du temps, de l’énergie et de l’organisation, mais c’est aussi une expérience enrichissante qui permet de créer un événement unique et à l’image des mariés. En suivant ces conseils et en restant créatif, il est possible de réaliser un mariage mémorable sans faire appel à un wedding planner professionnel.