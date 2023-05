Devenir ostéopathe: les études à faire pour y arriver

Vous voulez faire carrière dans l’ostéopathie, mais vous ne savez quel cursus poursuivre. Découvrez, quel est le parcours à privilégier et le diplôme requis pour exercer ce métier partout en France

Une base scientifique, un atout pour devenir ostéopathe

La formation pour devenir ostéopathe commence après le baccalauréat. D’une manière générale, vous pouvez poursuivre ce cursus avec n’importe quel bac. Toutefois, pour mieux réussir cette formation, les sciences sont les disciplines essentielles à maîtriser. Afin de vous préparer au mieux à la formation de futur ostéopathe, il est conseillé de poursuivre un parcours scientifique au lycée. Vous trouverez d’autres informations utiles sur vers-la-reussite .

Une formation de cinq ans après le baccalauréat

Une fois le bac en poche, vous pouvez intégrer l’une des écoles privées proposant une formation d’ostéopathe en France. Le cursus durera cinq ans. La formation se compose de cours théoriques et de stages pratiques. Les modules d’enseignement sont variés. Vous apprendrez les fondements et les modèles d’ostéopathie, mais pas uniquement. Vous apprendrez aussi l’anatomie humaine, ainsi que de la pathologie humaine et de la physiologie. Des notions de neurologie et de radiologie seront aussi abordées.

Vous apprendrez aussi les techniques palpatoires. Vous aurez l’occasion de vous exercer sur de vrais patients, puisque la formation inclut des stages pratiques. La plupart du temps, les écoles intègrent une clinique à leur établissement pour permettre aux étudiants de se familiariser avec le milieu professionnel.

Une formation sur la gestion d’un cabinet

La formation pour devenir ostéopathe ne vous prépare pas seulement à maitriser les gestes techniques liées à la profession. Vous découvrirez aussi les bases de la gestion et quelques notions de sciences sociales et humaines. L’objectif est de vous donner les moyens nécessaires pour vous aider à gérer votre futur cabinet. À l’issue de la formation, vous saurez comment gérer un cabinet d’ostéopathe. Vous saurez aussi quel est l’approche psychologique à adopter en fonction du comportement du patient.

La formation continue pour les adultes

Certains établissements proposent aussi une formation continue. Ce cursus s’adresse tout particulièrement aux adultes en pleine reconversion professionnelle et aux professionnels de la santé désireux d’avoir une nouvelle spécialisation. D’une manière générale, le cursus dure 2600 heures. Le cursus dure moitié moins pour les kinésithérapeutes et autres professionnels de santé. Ces derniers ne suivront que les cours de pratique ostéopathique. Ils maitrisent déjà tout ce qui concerne la biologie et l’anatomie. Une dispense de formation peut vous être accordée, en fonction de votre métier d’origine.

Une formation universitaire pour les médecins

Les médecins désireux d’exercer en tant qu’ostéopathes peuvent suivre une formation universitaire. À l’issue de cette formation, ils obtiennent un diplôme interuniversitaire de médecine manuelle-ostéopathie. Ce diplôme lui permet d’obtenir l’autorisation d’exercer en tant qu’ostéopathe.

Quel établissement choisir pour sa formation en ostéopathie ?

En France, la formation en ostéopathie est fortement réglementé. Pour pouvoir exercer, il faut avoir un diplôme d’ostéopathe homologué au niveau I. Seul un établissement agréé par l’État peut délivrer ce diplôme. Ce diplôme sera ensuite inscrit au RNCP ou répertoire national des certifications professionnelles. Sans cette certification et cette inscription, vous ne serez pas inscrit au registre des ostéopathes de France.