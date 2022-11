Comment faire blanchir les dents rapidement ?

Avec le temps, il peut arriver que vos dents commencent par jaunir. Non pas par manque de soin, mais parce qu’elles sont constamment exposées aux débris issus de votre alimentation. Cependant, il est possible de retrouver des dents blanches. Pour y arriver, il existe plusieurs astuces efficaces. Retrouvez-en quelques-unes ici !

Utilisez du bicarbonate

Pour avoir des dents blanches, vous pouvez utiliser du bicarbonate. C’est un produit naturel et surtout, facile à utiliser. Il contient, en effet, une formule abrasive qui contribue à obtenir des dents sans taches et à se débarrasser par la même occasion de la mauvaise haleine. Concernant l’application, vous pouvez ajouter une quantité importante de poudre sur le dentifrice de votre choix. Ensuite, frottez vos gencives comme d’habitude. Il est cependant recommandé de vous brosser pendant trois à quatre minutes.

Notez que pour un résultat efficace, rapide et sans dommages, vous devez effectuer ce rituel au plus deux fois par semaine. Aussi, vous devez utiliser des brosses à dents de qualité. Vous pouvez vous en procurer sur ce site .

Pensez au mélange jus de citron et bicarbonate

Le mélange citron et bicarbonate est une formule très efficace pour avoir des dents blanches. Grâce à l’acidité et à la vitamine C contenue dans l’agrume, vous parviendrez à faire disparaître les taches, à renforcer votre émail et à assainir vos gencives. Pour l’application, procurez-vous du citron et pressez-le afin d’en obtenir le jus. Vous devez ensuite tremper votre brosse à dents dans ce jus et vous brosser comme d’habitude. Rincez plus tard à l’eau.

Effectuez ensuite un deuxième brossage avec du bicarbonate. Pour cela, ajoutez quelques grammes de cette poudre sur votre brosse à dents et brossez-vous. Vous pouvez aussi mélanger ces deux ingrédients pour obtenir une pâte. La pâte devrait être utilisée deux à trois fois par jour.

Utilisez la poudre noire et de l’huile bio tea tree

Depuis très longtemps, la poudre noire obtenue du charbon végétal est utilisée pour éliminer les tartes. Cette poudre est naturelle et sans effet nocif sur vos gencives. Pour l’application, procurez-vous un petit bocal. Ajoutez un peu de poudre et de dentifrice. Remuez correctement afin d’obtenir un mélange homogène. Trempez ensuite votre brosse à dents dans le bocal et brossez-vous comme d’habitude. Rincez plus tard à l’eau claire.

Répétez le processus deux à trois fois par jour pour obtenir un résultat rapide.

Quant aux huiles bio comme celle de tea tree, elles permettent également d’obtenir des dents blanches et saines. Ce liquide contient, en effet, des propriétés antibactériennes et assainissantes. Pour l’application, vous devez ajouter quelques gouttes de tea tree sur votre pâte dentifrice et sur votre dentifrice, au moment de vous brosser. Frottez ensuite vos dents pendant trois à quatre minutes.